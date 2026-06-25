Кабмин утвердил новые правила расчета НДФЛ при обмене жилья

Правительство России одобрило поправки в Налоговый кодекс, которые уточняют порядок расчета налога на доходы физических лиц при обмене недвижимостью. Соответствующий законопроект разработан во исполнение постановления Конституционного Суда от 15 января 2026 года, сообщили в Министерстве финансов РФ.

Новые правила будут применяться к сделкам по обмену недвижимости, не связанным с предпринимательской деятельностью. Согласно документу, налогооблагаемым доходом станет разница между кадастровыми стоимостями обмениваемых объектов.