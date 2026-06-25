Кабмин утвердил новые правила расчета НДФЛ при обмене жилья
Правительство России одобрило поправки в Налоговый кодекс, которые уточняют порядок расчета налога на доходы физических лиц при обмене недвижимостью. Соответствующий законопроект разработан во исполнение постановления Конституционного Суда от 15 января 2026 года, сообщили в Министерстве финансов РФ.
Новые правила будут применяться к сделкам по обмену недвижимости, не связанным с предпринимательской деятельностью. Согласно документу, налогооблагаемым доходом станет разница между кадастровыми стоимостями обмениваемых объектов.
При расчете итоговой суммы также будет учитываться денежная компенсация, которую одна из сторон выплачивает другой из-за разницы в цене недвижимости.
Уплачивать налог гражданам потребуется только в том случае, если стоимость полученного в результате обмена имущества окажется выше стоимости переданного.
Ранее риелтор и эксперт по недвижимости Наталья Перескокова в беседе с НСН рассказала, кому больше подойдет аренда жилья с последующим выкупом.
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