СМИ: Суд вынес приговор экс-сотруднику издательства Popcorn Books

Замоскворецкий районный суд Москвы приговорил бывшего сотрудника издательства Popcorn Books Павла Иванова к 4 годам лишения свободы условно. Об этом сообщил источник ТАСС, знакомый с деталями процесса.

Суд признал Иванова виновным по 2 статьям УК РФ, касающимся участия и вовлечения в деятельность экстремистской организации. Государственный обвинитель в ходе прений сторон запросил для подсудимого именно такое же наказание.

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В качестве дополнительного наказания осужденному запретили на 4 года заниматься деятельностью, связанной с организационно-распорядительными и управленческими функциями в сфере коммерческого использования книжной продукции. Ему также запрещено администрировать интернет-сайты.

Уголовное дело в отношении работников Popcorn Books возбудили в мае 2025 года. По версии следствия, фигуранты из корыстных побуждений издавали и распространяли литературу, пропагандирующую деятельность ЛГБТ-движения (признано экстремистским и запрещено в России).

В апреле экс-директор Popcorn Books Дмитрий Протопопов заключил сделку со следствием, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН»

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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