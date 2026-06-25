СМИ: Суд вынес приговор экс-сотруднику издательства Popcorn Books

В качестве дополнительного наказания осужденному запретили на 4 года заниматься деятельностью, связанной с организационно-распорядительными и управленческими функциями в сфере коммерческого использования книжной продукции. Ему также запрещено администрировать интернет-сайты.

Уголовное дело в отношении работников Popcorn Books возбудили в мае 2025 года. По версии следствия, фигуранты из корыстных побуждений издавали и распространяли литературу, пропагандирующую деятельность ЛГБТ-движения (признано экстремистским и запрещено в России).

В апреле экс-директор Popcorn Books Дмитрий Протопопов заключил сделку со следствием, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН»

