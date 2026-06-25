В Минздраве передумали полностью оцифровывать медкнижки

Министерство здравоохранения России по сути отказалось от инициативы полного перевода личных медицинских книжек в электронный формат. Соответствующий проект поправок к порядку учета и выдачи документа опубликован на портале regulation.gov.ru, передает «Коммерсант».

Ведомство намерено исключить норму об обязательной замене бумажных бланков на цифровые с первого сентября. В пояснительной записке уточняется, что отказ от жестких сроков направлен на устранение правовой неопределенности для владельцев действующих документов.

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Медицинские книжки остаются обязательными для работников сферы общепита, водоснабжения, педагогики и коммунального обслуживания. Ранее с предложением ускорить оцифровку этих документов для снижения издержек и борьбы с фальшивками выступили в Совете Федерации.

Между тем Минздрав собирается снизить бумажную нагрузку на медиков с помощью ИИ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: официальный сайт Минздрава РФ
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