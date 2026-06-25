Семеро на одного: Удаление приложений VK из App Store добьет продажи iPhone
Общая стоимость iPhone в российских магазинах — 100-110 млрд рублей, но спрос падает, на одного покупателя приходится семь iPhone, сказал НСН Эльдар Муртазин.
Продажи Apple в России неуклонно снижаются год от года, поскольку люди стараются избегать проблемных продуктов, удаление приложений VK из App Store лишь усугубит этот процесс. Об этом НСН заявил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
Из российского App Store пропали приложения VK, в частности, VK Почта, VK Видео, VK Мессенджер, «Одноклассники», «Дзен», Mail.ru и другие. По мнению Муртазина, это станет еще одним аргументом против покупки iPhone, при том, что их продажи и так падают.
«Официальных продаж Apple в России и так нет, есть серый рынок, параллельный импорт, которые сокращаются год от года. Общая стоимость iPhone на полках магазинов сегодня — 100-110 млрд рублей, но спрос падает, на одного покупателя приходится примерно семь iPhone, несмотря на то, что у нас самые низкие цены в мире. Думаю, что ситуация будет ухудшаться. Люди избегают проблемных продуктов. Конечно, кто-то любит iPhone и будет покупать их в любом случае, они не заблокированы, но это дорогой продукт, в котором с 2022 года нет кучи функций, которые есть в остальном мире, поэтому люди от них отказываются. То, что из AppStore удалены ряд приложений VK, станет еще одним поводом для того, чтобы не покупать iPhone», — сказал Муртазин.
Собеседник НСН добавил, что Apple спокойно отнесется к возможному полному запрету iPhone в России.
«Компания Apple последовательно уходит с российского рынка, ей все равно, что будет здесь происходить. Apple точно не будет страдать, вне зависимости от наличия поставок», — подытожил он.
Ранее глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко заявил, что удаление приложений VK из App Store объясняется запретом платежей в пользу Apple, это беспрецедентные меры со стороны Apple в отношении столько крупной компании, как VK. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- В Москве арестовали участников схемы по выводу 30 млрд рублей через Qiwi
- В Минздраве передумали полностью оцифровывать медкнижки
- В ЕС назвали условия выдачи первого транша в €90 млрд на оружие для Киева
- Семеро на одного: Удаление приложений VK из App Store добьет продажи iPhone
- Аксенов обратился к жителям Крыма на фоне проблем с энергоснабжением
- СМИ: B ЕС возникли разногласия по новым санкциям против России
- СМИ: Суд вынес приговор экс-сотруднику издательства Popcorn Books
- Кабмин утвердил новые правила расчета НДФЛ при обмене жилья
- Беспроигрышный план? Что стоит за словами Зеленского о «прогибе» Лукашенко
- Российские фехтовальщики восстановлены в правах в Европейской конфедерации