«Официальных продаж Apple в России и так нет, есть серый рынок, параллельный импорт, которые сокращаются год от года. Общая стоимость iPhone на полках магазинов сегодня — 100-110 млрд рублей, но спрос падает, на одного покупателя приходится примерно семь iPhone, несмотря на то, что у нас самые низкие цены в мире. Думаю, что ситуация будет ухудшаться. Люди избегают проблемных продуктов. Конечно, кто-то любит iPhone и будет покупать их в любом случае, они не заблокированы, но это дорогой продукт, в котором с 2022 года нет кучи функций, которые есть в остальном мире, поэтому люди от них отказываются. То, что из AppStore удалены ряд приложений VK, станет еще одним поводом для того, чтобы не покупать iPhone», — сказал Муртазин.

Собеседник НСН добавил, что Apple спокойно отнесется к возможному полному запрету iPhone в России.

«Компания Apple последовательно уходит с российского рынка, ей все равно, что будет здесь происходить. Apple точно не будет страдать, вне зависимости от наличия поставок», — подытожил он.

Ранее глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко заявил, что удаление приложений VK из App Store объясняется запретом платежей в пользу Apple, это беспрецедентные меры со стороны Apple в отношении столько крупной компании, как VK. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».

