Агутин, Шнуров и Клава Кока попали в черный список минкульта Молдавии

Список сформирован на основе данных от государственных культурных учреждений и импресарио, собранных с февраля 2026 года.

В ведомстве уточнили, что документ носит исключительно рекомендательный характер и не является полным запретом на международное сотрудничество. Однако организаторам шоу, концертов и фестивалей настоятельно советуют учитывать этот перечень при планировании мероприятий.

Ранее СБУ объявило в розыск таких популярных российских звезд, как Николай Басков, Григорий Лепс, Никита Михалков, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

