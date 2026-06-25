Агутин, Шнуров и Клава Кока попали в черный список минкульта Молдавии
Министерство культуры Молдавии опубликовало черный список из 26 российских артистов, чьи выступления и гастроли на территории республики не рекомендованы. Соответствующий документ размещен на сайте ведомства, сообщает ТАСС.
В перечень «нежелательных» российских артистов, композиторов и исполнителей вошли Леонид Агутин, Сергей Шнуров, Ирина Круг, Диана Арбенина, Егор Крид, Клава Кока, Баста, Guf, Олег Винник, Дмитрий Маликов, Игорь Николаев, Нурлан Сабуров, Александр Серов, а также музыкальные коллективы «Ленинград», «Руки Вверх!» и гитарист группы «Кино» Юрий Каспарян.
Список сформирован на основе данных от государственных культурных учреждений и импресарио, собранных с февраля 2026 года.
В ведомстве уточнили, что документ носит исключительно рекомендательный характер и не является полным запретом на международное сотрудничество. Однако организаторам шоу, концертов и фестивалей настоятельно советуют учитывать этот перечень при планировании мероприятий.
Ранее СБУ объявило в розыск таких популярных российских звезд, как Николай Басков, Григорий Лепс, Никита Михалков, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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