В Москве арестовали участников схемы по выводу 30 млрд рублей через Qiwi

По версии следствия, задержанные выступали в роли банковских платежных агентов. В 2022 и 2023 годах они оформили на подставных лиц свыше 24 тысяч кошельков Qiwi без привязки к банковским счетам и через терминалы перевели за границу огромные суммы.

Выяснилось, что электронные кошельки использовались не только для транзита похищенных средств. С их помощью злоумышленники обслуживали нелегальные онлайн-казино, букмекерские конторы и наркотрафик, проводили операции с криптовалютой для ухода в теневой сектор и оплачивали преступные действия украинских террористов.

В 2024 году ЦБ отозвал лицензию у «Киви банка», после чего с определенными трудностями столкнулись онлайн- вкладчики, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

