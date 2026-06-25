В Москве арестовали участников схемы по выводу 30 млрд рублей через Qiwi
В Москве взяли под стражу трех фигурантов преступной группировки, которая вывела за рубеж более 30 млрд рублей с помощью платежной системы Qiwi. Как пишет «Коммерсант», предполагаемые организаторы этого незаконного бизнеса в настоящее время скрываются за границей.
Сотрудники Главного управления по противодействию экстремизму МВД задержали руководителей группы компаний «Интерком» Григория Кисильгофа и Дениса Ли. Также под арест попал Александр Михальчук, владеющий терминальным бизнесом и сетью падел-клубов в обеих столицах.
По версии следствия, задержанные выступали в роли банковских платежных агентов. В 2022 и 2023 годах они оформили на подставных лиц свыше 24 тысяч кошельков Qiwi без привязки к банковским счетам и через терминалы перевели за границу огромные суммы.
Выяснилось, что электронные кошельки использовались не только для транзита похищенных средств. С их помощью злоумышленники обслуживали нелегальные онлайн-казино, букмекерские конторы и наркотрафик, проводили операции с криптовалютой для ухода в теневой сектор и оплачивали преступные действия украинских террористов.
В 2024 году ЦБ отозвал лицензию у «Киви банка», после чего с определенными трудностями столкнулись онлайн- вкладчики, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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