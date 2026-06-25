Аксенов обратился к жителям Крыма на фоне проблем с энергоснабжением

Глава Крыма Сергей Аксенов выступил с обращением к жителям полуострова на фоне атак ВСУ на энергетическую инфраструктуру. Он сообщил, что по всему региону будут временно отключать электричество.

Точные графики подачи света могут не соблюдаться из-за постоянно меняющейся оперативной обстановки, поэтому отключения будут проводиться точечно и по необходимости. При этом проблема дефицита топлива остается острой, но над ее устранением уже работают федеральные и региональные власти, сообщил Аксенов в своем Telegram-канале.

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По его словам, принимаемые меры безопасности озвучивать публично не представляется возможным, однако при улучшении положения жители это сразу заметят.

Глава региона призвал крымчан «не верить слухам и не распространять их, не поддаваться эмоциям, а руководствоваться здравым смыслом». По его словам, главная цель противника заключается в запугивании населения и посеве паники с помощью информационных вбросов.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский анонсировал «операцию в Крыму для принуждения к миру», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Дмитрий Макеев
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