Аксенов обратился к жителям Крыма на фоне проблем с энергоснабжением

Глава Крыма Сергей Аксенов выступил с обращением к жителям полуострова на фоне атак ВСУ на энергетическую инфраструктуру. Он сообщил, что по всему региону будут временно отключать электричество.

Точные графики подачи света могут не соблюдаться из-за постоянно меняющейся оперативной обстановки, поэтому отключения будут проводиться точечно и по необходимости. При этом проблема дефицита топлива остается острой, но над ее устранением уже работают федеральные и региональные власти, сообщил Аксенов в своем Telegram-канале.