Россия и Китай работают над формированием независимой платежной инфраструктуры
Россия и Китай работают над созданием независимой платежной инфраструктуры. Об этом рассказал посол РФ в КНР Игорь Моргулов в беседе с РИА Новости.
«Мы смотрим вперед и работаем над формированием независимой... инфраструктуры с тем, чтобы ограничить возможности Запада диктовать свои условия в финансово-банковской сфере», - поделился дипломат.
Как напомнил Моргулов, Москва продвигает свою систему передачи финансовых сообщений, у Пекина есть собственная платежная система CIPS, ее участниками уже являются многие банки РФ. Также посол отметил, что в рамках БРИКС был выдвинут ряд профильных инициатив. По мнению дипломата, интенсивность такой совместной работы будет лишь возрастать «с учетом значимости данной проблематики».
Ранее Игорь Моргулов заявил, что Китай готов содействовать урегулированию конфликта на Украине, но не навязывает услуги посредника, пишет Ura.ru.
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru