Карты Visa и Mastercard стали бесполезными для россиян, так как ими нельзя нигде расплатиться, заявил аналитик банковской сферы Владимир Шевченко в разговоре с НСН.

В срочной замене карт международных платежных систем (МПС) необходимости нет, но Банк России прорабатывает «разумный» срок, который регулятор установит в качестве предельного для прекращения их обслуживания российскими банками. Об этом сообщили РБК в пресс-службе ЦБ. Шевченко отметил, что у банков нет проблем с обслуживанием карт международных систем.