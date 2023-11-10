«Калининград и Северный Кавказ»: Названы регионы-лидеры по росту турпотока россиян
С января по сентябрь турпоток по России вырос на 16% по сравнению с прошлым годом, за этот период россияне совершили 135 млн поездок, отметил в эфире НСН президент РСТ Илья Уманский.
Одним из самых популярных растущих регионов по турпотоку стал Северный Кавказ, он вырос на 53% по сравнению с 2022 годом, рассказал президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский в интервью НСН. При этом, указал он, рост турпотока в Калининградскую область составил 100%, в Воронежскую – 77%.
«По последним данным Росстата, за период с января по сентябрь этого года турпоток по России вырос на 16% по сравнению с прошлым годом. За этот период россияне совершили 135 млн поездок. Одним из самых популярных растущих регионов по турпотоку стал Северный Кавказ. Этот регион вырос на 53%. Традиционно популярным направлением остается Краснодарский край по причине климатических условий, разнообразия предложения для туристов и достаточного количества коллективных средств размещения. Башкортостан вырос на 30%, Красноярский край - 41%, Воронежская область - 77%, Калининградская область - 100%», - сказал Уманский.
Он отметил, что по итогам летнего сезона курорты Краснодарского края приняли почти 9,7 млн туристов. При этом Уманский рассказал, что в этом сезоне значительно выросла доля межсезонных туристов, посещающих Сочи, Анапу и Геленджик.
«По итогам летнего сезона курорты Краснодарского края приняли почти 9,7 млн отдыхающих. К концу года планируется достичь цифры в 19,7 млн с учетом турпотока в межсезонье. Стоит отдельно отметить, что в этом сезоне значительно выросла доля межсезонных туристов, посещающих, например, Сочи, Анапу, Геленджик - эта цифра уже приближается к 50% в общем турпотоке. Для превращения региона в круглогодичный туристический регион была разработана концепция «Жарко круглый год», куда входят предложения по термальным источникам, санаторно-оздоровительным учреждениям, разработана карта винного туризма. Прирост по этому направлению в этом бархатном сезоне составил от 15% до 30%», - указал он.
Кроме того, Уманский сообщил, что для Крыма прошедший летний сезон был не самым успешным. По словам президента РСТ, даже снижение цен на размещение в Крыму до 30% не спасло летний и бархатный сезон.
«Если по внутренним направлениям мы видим рост спроса от 10 до 20% в зависимости от направления, то, к сожалению, для Крыма этот летний сезон был, мягко говоря, не самым успешным. Мы все понимаем, с чем это связано, безопасность для туристов остается важным приоритетом. Даже значительное снижение цен на размещение в Крыму - от 15 до 30% не смогло спасти летний и бархатный сезон», - резюмировал собеседник НСН.
Ранее сообщалось, что средняя стоимость тура по России в этом году составила 46 тысяч рублей, что выше прошлогодних цен на 10%. В частности, стоимость путевки на неделю с завтраком в трехзвездочный отель в Сочи стартует от 24,5 тысячи рублей, передает «Радиоточка НСН».
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