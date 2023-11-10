«Калининград и Северный Кавказ»: Названы регионы-лидеры по росту турпотока россиян

Одним из самых популярных растущих регионов по турпотоку стал Северный Кавказ, он вырос на 53% по сравнению с 2022 годом, рассказал президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский в интервью НСН. При этом, указал он, рост турпотока в Калининградскую область составил 100%, в Воронежскую – 77%.

«По последним данным Росстата, за период с января по сентябрь этого года турпоток по России вырос на 16% по сравнению с прошлым годом. За этот период россияне совершили 135 млн поездок. Одним из самых популярных растущих регионов по турпотоку стал Северный Кавказ. Этот регион вырос на 53%. Традиционно популярным направлением остается Краснодарский край по причине климатических условий, разнообразия предложения для туристов и достаточного количества коллективных средств размещения. Башкортостан вырос на 30%, Красноярский край - 41%, Воронежская область - 77%, Калининградская область - 100%», - сказал Уманский.

Он отметил, что по итогам летнего сезона курорты Краснодарского края приняли почти 9,7 млн туристов. При этом Уманский рассказал, что в этом сезоне значительно выросла доля межсезонных туристов, посещающих Сочи, Анапу и Геленджик.