Опрос назвал самый популярный среди туристов город России
Самым популярным городом в России минувшим летом стал Санкт-Петербург, его выбрали 10% туристов. Такие данные следуют из проведенного опроса ВЦИОМ.
Также одним из самых популярных городов стала Казань - 8%, третье место заняла Москва, куда ездили 7% опрошенных респондентов.
Чуть более четверти (27%) россиян отметили, что больше всего на отдыхе им понравилась природа, 20% восхитились погодой, 14% оценили качество сервиса в отелях.
Телефонный опрос был проведен среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.
В другом опросе ВЦИОМ 35% россиян признались, что не брали отпуск минувшим летом. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru