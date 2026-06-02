Калининград, Алтай и Байкал: Где в России остро не хватает отелей
Только 4% российских отелей могут разместить в одном номере четырех постояльцев, потому туристы все чаще выбирают апартаменты, а не гостиницы, сказал НСН Алексан Мкртчян.
О нехватке гостиниц на фоне роста внутреннего турпотока в России говорят последние пять лет. Однако в 2026 года проблема стоит менее остро, поскольку с учетом курса рубля зарубежные направления обходятся дешевле, заявил в беседе с НСН вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян.
На фоне опережающего роста турпотока часть регионов в России в перспективе 2030 года столкнется со снижением обеспеченности гостиничным фондом, пишет «Коммерсант» со ссылкой на исследование Kept (ранее российское подразделение KPMG). Уточняется, что тенденция будет наиболее заметным в Приморском крае, Тульской, Иркутской областях и Бурятии. Также к регионам, в которых может сформироваться дефицит гостиничного предложения, аналитики относят Дагестан, Калининградскую и Ярославскую области. Мкртчян подчеркнул, что это не новая проблема внутреннего туризма.
«Об ограниченном номерном фонде мы говорим последние пять лет. После коронавируса пошел рост внутреннего туризма. Мы видели эти тенденции в 2021 году, особенно остро они проявились в 2022-2024 годах. В Москве, Санкт-Петербурге и Краснодарском крае отелей достаточно. Но есть три болевые точки: Калининградская область, Алтай, Байкал. К примеру, в Калининградской области за год открывается 3-4 отеля, а с учетом спроса нужно 30-40. Мы отстаем в сотни процентов. Особенно по отелям высокого уровня четыре звезды и выше. Так исторически сложилось, что у нас в стране все нормально только с отелями 1-2 звезды или без звезд. Это наследие советского прошлого, когда люди жили небогато. Сегодня в Крыму отели 5 звезд можно пересчитать по пальцам одной руки. В Сочи до сих пор нет ни одного отеля 5 звезд по системе «все включено» и всего три отеля 4 звезды», - сказал он.
Как подчеркнул собеседник НСН, особенно остро для российских отелей стоит вопрос размещения групп постояльцев по 5-6 человек.
«У нас в России всего 4% отелей имеют однокомнатные номера , в которые можно заселить 4 человека. Еще 1,5% отелей способны разместить в одном номере 5-6 человек. В остальных случаях людям предлагают двухкомнатный люкс, семейный номер или два стандартных за астрономические деньги. Проще снять двухкомнатные или трехкомнатные апартаменты, чем брать два люкса в отеле. Это чуть ли не на 30% дешевле», - уточнил Мкртчян.
По его словам, в этом году в силу экономических причин туристы чаще будут выбирать для себя зарубежные направления.
«Начиная с марта рубль укрепляется, стоимость проживания в отелях растет. За рубежом в том же Китае, Вьетнаме, Таиланде, Египте цены так не растут. Все зарубежные отели дают нам цены в долларах и евро. Естественно, чем сильнее укрепляется рубль, тем дешевле становятся поездки в валюте. Поэтому по России рост турпотока пока – 6%, а по зарубежным направлениям – 12%. Растет Белоруссия, Абхазия, где цены на 30% ниже, чем в Сочи за аналогичную звездность отелей. Например, отель 4 звезды по системе «всё включено» в Абхазии стоит 15 тысяч рублей в сутки, а в Сочи в 10 минутах езды от Гагр схожий отель уже предлагают за 23-24 тысячи рублей. В пересчете на 8 дней разница будет около 80 тысяч рублей. Поэтому в Сочи сейчас наблюдается снижение турпотока на 12%, а в Абхазии рост на 15%», - объяснил он.
Ранее генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов рассказал НСН, что Египет и Турция в начале летнего сезона будут стоить примерно одинаково – от 200 тысяч рублей на семью, но к августу турецкие отели поднимут минимальные цены до 300 тысяч.
