По его словам, в этом году в силу экономических причин туристы чаще будут выбирать для себя зарубежные направления.

«Начиная с марта рубль укрепляется, стоимость проживания в отелях растет. За рубежом в том же Китае, Вьетнаме, Таиланде, Египте цены так не растут. Все зарубежные отели дают нам цены в долларах и евро. Естественно, чем сильнее укрепляется рубль, тем дешевле становятся поездки в валюте. Поэтому по России рост турпотока пока – 6%, а по зарубежным направлениям – 12%. Растет Белоруссия, Абхазия, где цены на 30% ниже, чем в Сочи за аналогичную звездность отелей. Например, отель 4 звезды по системе «всё включено» в Абхазии стоит 15 тысяч рублей в сутки, а в Сочи в 10 минутах езды от Гагр схожий отель уже предлагают за 23-24 тысячи рублей. В пересчете на 8 дней разница будет около 80 тысяч рублей. Поэтому в Сочи сейчас наблюдается снижение турпотока на 12%, а в Абхазии рост на 15%», - объяснил он.

Ранее генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов рассказал НСН, что Египет и Турция в начале летнего сезона будут стоить примерно одинаково – от 200 тысяч рублей на семью, но к августу турецкие отели поднимут минимальные цены до 300 тысяч.

