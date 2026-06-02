У лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова есть давний конфликт с властями Санкт-Петербурга, поэтому странно было ожидать, что коллектив выступит на ПМЭФ, сказал НСН владелец концертного агентства TCI Эдуард Ратников.

Возвращение Сергея Шнурова на петербургскую сцену в рамках ПМЭФ‑2026 не состоится: накануне ряд Telegram‑каналов сообщили об отмене его концертов. Ранее артист был заявлен на двух ключевых площадках форума — 4 июня в Новой Голландии и 5 июня в Никольских рядах. По данным «Фонтанки», гонорар за каждое выступление достигал 20 миллионов рублей. Ратников выразил мнение, что ни группа «Ленинград», ни сам Шнуров не понесут никаких убытков из-за отмены концерта на ПМЭФ.