«Конфликт со времен Лужкова!»: Почему Шнурову запретили выступать на ПМЭФ
Конфликт Шнурова с губернатором Санкт-Петербурга идет уже века, поэтому группа не выступает в северной столице, сказал НСН Эдуард Ратников.
У лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова есть давний конфликт с властями Санкт-Петербурга, поэтому странно было ожидать, что коллектив выступит на ПМЭФ, сказал НСН владелец концертного агентства TCI Эдуард Ратников.
Возвращение Сергея Шнурова на петербургскую сцену в рамках ПМЭФ‑2026 не состоится: накануне ряд Telegram‑каналов сообщили об отмене его концертов. Ранее артист был заявлен на двух ключевых площадках форума — 4 июня в Новой Голландии и 5 июня в Никольских рядах. По данным «Фонтанки», гонорар за каждое выступление достигал 20 миллионов рублей. Ратников выразил мнение, что ни группа «Ленинград», ни сам Шнуров не понесут никаких убытков из-за отмены концерта на ПМЭФ.
«У Сергея Шнурова глубокий конфликт с губернатором, идущий уже века. Чуть ли ни при Лужкове он начался! С тех пор его выступления в Питере не были возможны. Думаю, корни оттуда примерно. Выступление на ПМЭФ может стоить и дороже 20 млн руб. Все решает потенциальный валовый сбор. Когда артисту предлагают где-то выступать, менеджмент артиста смотрит на потенциальный валовый сбор и измеряет стоимость его выступления. Я не думаю, что "Ленинград" и лично Сергей Шнуров имеют какой-то убыток или ущерб из-за того, что он не выступает на ПМЭФ. Денег у него достаточно, в этом году будут достаточно обширные стадионные гастроли. Думаю, это никак не затронуло его благосостояние», — сказал собеседник НСН.
Отмена выступления «Ленинграда» на ПМЭФ спровоцировала новую волну разговоров о предполагаемом негласном запрете выступлений Сергея Шнурова в Санкт‑Петербурге. Подобные предположения возникли ещё в 2022 году на фоне публичного конфликта артиста с губернатором Александром Бегловым. Тогда группа «Ленинград» выпустила ряд песен, содержащих критику городских властей, после чего Шнуров сообщал о срывах концертов в родном городе.
Представители администрации Санкт‑Петербурга ранее уточняли, что не получали официальных заявок на проведение выступлений группы на городских площадках, а информацией о частных площадках они не располагают. При этом в последние годы Сергей Шнуров почти не выступал в Петербурге, несмотря на активную гастрольную деятельность в других регионах России.
Ранее советник президента компании «Артлайф», промоутер Владимир Зубицкий рассказал НСН, что билеты на концерт «Ленинграда» плохо продавались, а Сергею Шнурову нужен аншлаг, поэтому пришлось снижать цены в два-три раза.
