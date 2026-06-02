Путин изменил условия для получения российского гражданства
Иностранцы и лица без гражданства, желающие получить российский паспорт, должны будут предоставить документ об отсутствии судимости. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.
В документе, который опубликован на официальном портале правовых актов также говорится, что при наличие судимости заявитель должен предоставить справку о преступлениях, за которые был вынесен приговор.
Отмечается, что необходимый документ должен быть выдан по нормам иностранного права не ранее чем за три месяца до дня подачи заявления о приёме в российское гражданство.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что указ Путина об особых правилах приёма в гражданство РФ жителей Приднестровья связан с запросом от жителей региона, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
