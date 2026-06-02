Экономия покупателей и повышение налогов – главный фактор стагнации рынка цветов в российских городах, заявила НСН председатель клуба «Цветоводы Москвы» Татьяна Жашкова.

Средний чек на покупку цветов в России за январь – май составил 4100 рублей и вырос всего на 2,4% – в пять раз меньше к тому же периоду 2025 года. Как сообщает «Коммерсант», покупатели все чаще выбирают менее пышные букеты, чтобы сэкономить. Охлаждение спроса сказалось и на рознице. 57% владельцев цветочных магазинов не планируют в этом году расширять свой бизнес.

«Россияне действительно экономят сейчас. Покупка, оборот резко сократились. Кроме того, изменения в системе налогообложения для малого бизнеса заставляют его закрываться. Это даже связано не только с объемами продаж, а именно с налоговой нагрузкой. Очень стало сложно», - отметила собеседница НСН.