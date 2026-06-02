Вялый спрос: Из-за чего «усыхает» цветочный бизнес в России
Покупатели экономят на цветах, а малый бизнес закрывается из-за роста налогов, заявили НСН в клубе «Цветоводы Москвы».
Экономия покупателей и повышение налогов – главный фактор стагнации рынка цветов в российских городах, заявила НСН председатель клуба «Цветоводы Москвы» Татьяна Жашкова.
Средний чек на покупку цветов в России за январь – май составил 4100 рублей и вырос всего на 2,4% – в пять раз меньше к тому же периоду 2025 года. Как сообщает «Коммерсант», покупатели все чаще выбирают менее пышные букеты, чтобы сэкономить. Охлаждение спроса сказалось и на рознице. 57% владельцев цветочных магазинов не планируют в этом году расширять свой бизнес.
«Россияне действительно экономят сейчас. Покупка, оборот резко сократились. Кроме того, изменения в системе налогообложения для малого бизнеса заставляют его закрываться. Это даже связано не только с объемами продаж, а именно с налоговой нагрузкой. Очень стало сложно», - отметила собеседница НСН.
В целом, по её оценке, торговать цветами становится всё менее прибыльно.
«Во-первых, наши хозяйства, поставщики срезанных цветов тоже поднимают цены сильно, поскольку и они сталкиваются с налогообложением, плюс бензин дорожает, логистика. Что касается импорта, который возят неизвестно как, через третьи страны из-за санкций, как только справились с этой проблемой, теперь налоги резко выросли. Дорожает все, в том числе аренда», - заключила Татьяна Жашкова.
Ранее флористы подвели неутешительные итоги последних звонков в школах. Президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова рассказала Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что из-за дороговизны цветов родители стали приобретать букеты в складчину. Владелица салона цветов Антонина Гаганова добавила, что учителям сегодня предпочитают дарить общий подарок от класса, а цветы — всего лишь дополнение к нему.
