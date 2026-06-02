Стоматологи рассказали, что перешли на китайское оборудование

Стоматологические клиники перешли на китайское оборудование, которое не уступает по качеству европейским аналогам, заявил врач стоматолог-ортопед, главный врач стоматологии AMBC Михаил Агами в пресс-центре НСН.

«Нас отключили от европейского рынка, но пришел Китай. Если сравнивать Китай с точки зрения станков, сканеров, микроскопов, многие их технологии не уступают, а даже превосходят. Я был на многих выставках, у них очень точные технологии, колоссальный рывок в области точности, предсказуемости и скорости работы. Да, стоимость сильно поменялась, но если брать соотношение цены и качества, китайские варианты не уступают известным европейским брендам. Есть удобный удаленный доступ, все очень удобно. Рост цен есть, безусловно. Это нагрузка на бизнес, здесь дело только в поставках», - рассказал он.

Сегодня в России активно применяются технологии в области 3D-печати при создании зубных конструкций, цифрового моделирования и изготовлении циркониевых и временных коронок, композитных материалов и хирургических инструментов. Российские клиники используют цифровые технологии для хирургической, ортопедической и ортодонтической стоматологии.

При этом отрасль продолжает сталкиваться с рядом проблем: зависимостью от импортных компонентов стоимость которых растет каждый месяц, нехваткой высокотехнологичного оборудования и ростом стоимости лечения. По данным аналитиков, в 2025 году рынок стоматологических услуг в России вырос на 18% и достиг 630 млрд рублей, а инвестиции в стоматологический бизнес превысили 10,8 млрд рублей. По оценкам экспертов, доля полностью отечественных стоматологических материалов пока остается относительно невысокой — около 14%, хотя по ряду направлений российские разработки уже способны конкурировать с зарубежными аналогами.



