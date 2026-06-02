«Есть утечка кадров, и музеи теряют старых искусствоведов в силу их возраста. Они уходят на пенсию и появляются новые молодые специалисты, которые еще не набрали опыта. Настоящие эксперты могут уходить на свободные хлеба, то есть заниматься частными оценками, где платят больше, чем в музее. Потребность в таких специалистах большая, а платят мало. Таких экспертов забирают за границу, они работают у частных коллекционеров. Там им платят в пять-десять раз больше, чем в госучреждениях. Так что молодые эксперты, которые оценивают картины в Третьяковке, могут ошибиться, но не специально», - заявил он.

При этом Сафронов указал, что подделывают не только современников, которые при жизни могут доказать подлинность, но и культовых художников, которых давно нет в живых.

«Пикассо нарисовал более 250 тысяч картин, и есть очень много подделок. Все находится в запасниках у некоторых организаций, которые это контролируют. Но если даже вы нашли настоящего Пикассо, то вам никто не поверит, если специалисты этой организации, то есть фонд, не подтвердит подлинность. Надо искать искусствоведов и с ними договариваться. Так что подделывают всех, особенно своих современников», - уточнил он.

Ранее Сафронов заявил НСН, что скандал с поддельными работами Эрнста Неизвестного на выставке в Третьяковской галерее мог быть намеренным, чтобы подставить ее нового гендиректора.

