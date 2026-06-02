Никас Сафронов заявил об «утечке» опытных искусствоведов из Третьяковки
Никас Сафронов раскрыл НСН, что Россия сегодня теряет искусствоведов-профессионалов из-за их возраста и в связи с переманиваем их за границу к частным коллекционерам.
Музеи и галереи сегодня теряют опытных, профессиональных искусствоведов, на смену им приходят молодые, которые могут ошибаться, определяя подлинность работ. Об этом НСН рассказал народный художник России Никас Сафронов.
Скандал разгорелся вокруг выставки Эрнста Неизвестного в Третьяковской галерее, приуроченной к 100-летию со дня его рождения. На выставке обнаружили много фальшивок. СК РФ провел обыски по уголовному делу, в том числе в Третьяковской галерее, были изъяты и осмотрены 37 картин и 10 скульптур. Как пишет «Коммерсант», директор аукционного дома «Первые имена» Роза Верховина, основательница галереи «Веллум» Любовь Агафонова и исполнительный директор Prometheus Art Foundation Вячеслав Ершов проходят по делу потерпевшими. Сафронов заявил о кризисе специалистов в индустрии.
«Есть утечка кадров, и музеи теряют старых искусствоведов в силу их возраста. Они уходят на пенсию и появляются новые молодые специалисты, которые еще не набрали опыта. Настоящие эксперты могут уходить на свободные хлеба, то есть заниматься частными оценками, где платят больше, чем в музее. Потребность в таких специалистах большая, а платят мало. Таких экспертов забирают за границу, они работают у частных коллекционеров. Там им платят в пять-десять раз больше, чем в госучреждениях. Так что молодые эксперты, которые оценивают картины в Третьяковке, могут ошибиться, но не специально», - заявил он.
При этом Сафронов указал, что подделывают не только современников, которые при жизни могут доказать подлинность, но и культовых художников, которых давно нет в живых.
«Пикассо нарисовал более 250 тысяч картин, и есть очень много подделок. Все находится в запасниках у некоторых организаций, которые это контролируют. Но если даже вы нашли настоящего Пикассо, то вам никто не поверит, если специалисты этой организации, то есть фонд, не подтвердит подлинность. Надо искать искусствоведов и с ними договариваться. Так что подделывают всех, особенно своих современников», - уточнил он.
Ранее Сафронов заявил НСН, что скандал с поддельными работами Эрнста Неизвестного на выставке в Третьяковской галерее мог быть намеренным, чтобы подставить ее нового гендиректора.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Депутат Кирьянов оценил перспективы достижения технологического суверенитета
- Стоматологи рассказали, что перешли на китайское оборудование
- Путин изменил условия для получения российского гражданства
- Володин рассказал о последствиях для Армении в случае выхода из ЕАЭС
- Никас Сафронов заявил об «утечке» опытных искусствоведов из Третьяковки
- Калининград, Алтай и Байкал: Где в России остро не хватает отелей
- Продюсер Рудченко назвал токсичными звезд, которые занимаются черным пиаром
- Вялый спрос: Из-за чего «усыхает» цветочный бизнес в России
- Песков: Конфликт на Украине может быть завершен «до конца суток»
- «Конфликт со времен Лужкова!»: Почему Шнурову запретили выступать на ПМЭФ