«Что касается других нетипичных направлений, которые набирают популярность среди наших туристов в этом году: Япония, Южная Корея и Сингапур — здесь видим рост интереса по сравнению с прошлогодним аналогичным периодом, хотя Япония и в прошлом году демонстрировала положительную динамику роста», - отметил он.

К нетипичным направлениям сейчас он также отнес европейские страны.

«Я бы сейчас к «нетипичным» отнес и европейские страны. Например, по Греции средний чек сейчас сопоставим с Мальдивами, но спрос растет (плюс 57%). Также хорошо продаются Италия и Франция (плюс 30%-35%). Рост Греции в данной европейской тройке связываем с тем, что это единственная европейская страна, чье посольство аккредитует всех работающих со страной туроператоров на подачу документов на визу. По Греции стоимость отдыха в отелях 5* летом начинается примерно от 150–200 тыс. рублей на человека при двухместном размещении. Это средняя стоимость на человека при двухместном размещении в середине июня на 10 дней/9 ночей», - рассказал собеседник НСН.

Средняя стоимость поездки в Европу составляет около 200–250 тысяч рублей на человека за поездку на 7–10 дней без люксового уровня, рассказал НСН руководитель визового агентства VISANTIUM Егор Кайль.

