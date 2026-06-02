Депутат Кирьянов оценил перспективы достижения технологического суверенитета

Достижение технологического суверенитета необходимо сначала в ключевых отраслях, заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов в пресс-центре НСН.

«Мы в этом созыве приняли основополагающий закон о технологической политике. Это базовая история для формулирования среднесрочных и долгосрочных перспектив. Главное, что лежит в основе этого закона – это достижение технологического суверенитета в отраслях, которые нам необходимы. Конечно, есть мысль делать все самостоятельно вообще, но я бы сориентировался на то, что нам нужны новейшие технологии сначала в опорных отраслях, а потом уже нужно смотреть на партнерские отношения с другими странами. Наши задачи понятны и определены. Есть больший инструментарий поддержек, финансовая поддержка, преференции. Если говорим о стоматологии, я не вижу, что есть проблема с поставками оборудования, но цены растут сильно быстрее инфляции», - рассказал он.

За последние четыре года российская стоматология оказалась в эпицентре изменений традиционного технологического уклада. После сокращения поставок традиционных в РФ европейских материалов и оборудования, многие российские клиники, производители и разработчики были вынуждены искать альтернативы по всему миру.

