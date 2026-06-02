Продюсер Рудченко назвал токсичными звезд, которые занимаются черным пиаром

Скандалы более не приносят представителям шоу-бизнеса популярности. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявил продюсер Павел Рудченко.

Он указал, что чёрный приар, который 5-10 лет воспринимался как рабочий инструмент, в настоящее время «вызывает психологическую напряжённость в обществе».

Рудченко пояснил, что к кумирам стали предъявлять больше требований. Поэтому «любые репутационные ошибки напрямую сказываются на положении звезды», а люди «начинают их вычёркивать».

«Например, заявления насчёт больших финансовых трат, необоснованные вечеринки... Такие истории начинают раздражать... звёзды, занимающиеся чёрным пиаром, становятся токсичными», — заключил эксперт.

Ранее Рудченко заявил, что публика стала строже относиться к звёздам, в том числе из-за «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Михаил Воскресенский
