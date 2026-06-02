Продюсер Рудченко назвал токсичными звезд, которые занимаются черным пиаром
Скандалы более не приносят представителям шоу-бизнеса популярности. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявил продюсер Павел Рудченко.
Он указал, что чёрный приар, который 5-10 лет воспринимался как рабочий инструмент, в настоящее время «вызывает психологическую напряжённость в обществе».
Рудченко пояснил, что к кумирам стали предъявлять больше требований. Поэтому «любые репутационные ошибки напрямую сказываются на положении звезды», а люди «начинают их вычёркивать».
«Например, заявления насчёт больших финансовых трат, необоснованные вечеринки... Такие истории начинают раздражать... звёзды, занимающиеся чёрным пиаром, становятся токсичными», — заключил эксперт.
Ранее Рудченко заявил, что публика стала строже относиться к звёздам, в том числе из-за «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Никас Сафронов заявил об «утечке» опытных искусствоведов из Третьяковки
- Калининград, Алтай и Байкал: Где в России остро не хватает отелей
- Продюсер Рудченко назвал токсичными звезд, которые занимаются черным пиаром
- Вялый спрос: Из-за чего «усыхает» цветочный бизнес в России
- Песков: Конфликт на Украине может быть завершен «до конца суток»
- «Конфликт со времен Лужкова!»: Почему Шнурову запретили выступать на ПМЭФ
- Военэксперт Матвийчук заявил о критических проблемах системы ПВО на Украине
- «Перебор!»: Проблему «разминателей» булок сочли надуманной
- АКОРТ: Базовый набор продуктов в мае подешевел на 11,4%
- Песков: Россия сохраняет открытость к мирным переговорам с Украиной