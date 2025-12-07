Таиланд эвакуирует жителей четырёх провинций из-за нового конфликта с Камбоджей
Военное командование Таиланда отдало приказ о немедленной эвакуации населения четырёх приграничных провинций - Бурирам, Сисакет, Сурин и Убонратчатхани - после перестрелки с камбоджийскими военными 7 декабря в районе Пху Пха Лек (провинция Сисакет). Об этом сообщает Nation Thailand.
По информации газеты, несмотря на прекращение огня, риск эскалации сохраняется и местных жителей начали срочно перемещать в безопасные эвакуационные центры в глубине страны.
Обострение стало очередным в многолетнем территориальном споре вокруг храмов Пра Вихеар и Та Моан Тхом. Последний крупный конфликт произошёл в июле 2025 года, сопровождался обстрелами «Градами» и жертвами среди гражданских.
Несмотря на то, что международный суд ООН ещё в 1962 году постановил, что храмовый комплекс Пра Вихеар является камбоджийской территорией, это не привело к завершению конфликта. В 2008 году Таиланд оспорил действия Камбоджи по внесению храмового комплекса в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В 2013 году международный суд ООН подтвердил своё прежнее решение и потребовал от Таиланда вывести войска с прилегающих территорий. Тем не менее, локальные столкновения и перестрелки в приграничной зоне продолжаются и по сей день, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
