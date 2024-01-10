За год в римский фонтан Треви набросали монет на 1,6 миллион евро

Чтобы представить себе масштаб, полтора миллиона евро монетами со всего мира весят 33 тонны, а годовой «доход» фонтана Треви в пересчете превышает прибыль среднего римского музея.



Фонтан Треви был построен в стиле барокко в 1732-1762 годах архитектором Николо Сальви. Он примыкает к фасаду Палаццо Поли, второй этаж которого в 1830-х годах снимала русская княгиня Зинаида Волконская.

Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в мае атаке вандалов подвергся знаменитый фонтан Треви в Риме. Тогда экоактивисты вылили в воду черную краску.

