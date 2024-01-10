За год в римский фонтан Треви набросали монет на 1,6 миллион евро
Римский фонтан Треви в прошлом году «обогатился» на рекордную сумму в 1,6 миллион евро благодаря туристам, бросающим в него монетки.
Чтобы представить себе масштаб, полтора миллиона евро монетами со всего мира весят 33 тонны, а годовой «доход» фонтана Треви в пересчете превышает прибыль среднего римского музея.
Фонтан Треви был построен в стиле барокко в 1732-1762 годах архитектором Николо Сальви. Он примыкает к фасаду Палаццо Поли, второй этаж которого в 1830-х годах снимала русская княгиня Зинаида Волконская.
Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в мае атаке вандалов подвергся знаменитый фонтан Треви в Риме. Тогда экоактивисты вылили в воду черную краску.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Средний чек за тур в Египет на новогодних каникулах составил 220,5 тысячи рублей
- Российский паспорт занял 51 место в рейтинге самых привлекательных в мире
- «Нефть, импорт и расходы»: Финансист Бабин назвал риски для курса рубля
- Российским судьям разрешили вести Telegram-каналы
- Синоптики прогнозируют ночью в Москве аномальное потепление
- Самый сильный подросток России погиб в ДТП в Башкирии
- СМИ: Павел Мамаев устроил дебош в самолете
- За год в римский фонтан Треви набросали монет на 1,6 миллион евро
- Группа «Крематорий» презентовала свой первый сингл 2024 года
- Дрон ВСУ сбили над Волгоградской областью
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru