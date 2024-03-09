В Италии с улицы убрали статью Джульетты, так как туристы протерли ей в груди дыру
Туристы в итальянской Верона протерли дыру в правой груди статуи героини пьесы Уильяма Шекспира Джульетты, передает The Guardian
Бронзовая фигура стоит под балконом в крошечном дворике, где, по преданию, Ромео сватался к Джульетте. Ежедневно сюда приходят сотни туристов, чтобы сделать фото с постаментом и прикоснуться к груди Джульетты. Считается, что этот ритуал приносит удачу в любви.
Двор со скульптурой Джульетты находится рядом с «Каса ди Джульетта», отреставрированным зданием XIII века, которое когда‑то принадлежало знатной семье дель Каппелло. Местные жители полагают, что именно это семейство послужило прообразом вымышленной семьи Капулетти в пьесе «Ромео и Джульетта».
Ранее стало известно, что за год в римский фонтан Треви набросали монет на 1,6 миллион евро, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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