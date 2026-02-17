Из ОАЭ депортировали двух разыскиваемых по каналам Интерпола россиян
Стражи порядка ОАЭ передали российским полицейским двоих граждан РФ, ранее объявленых в розыск по каналам Интерпола. Как пишет RT, об этом заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
В частности, это экс-гендиректор одной из коммерческих организаций, который похитил 9,3 млрд рублей и был обвинён в мошенничестве в особо крупном размере.
Также российским правоохранителям была передана россиянка, проводившая финансовые операции не имея на это лицензии, за что получила доход в размере 200 млн рублей.
Ранее власти США депортировали в Россию мужчину, обвиняемого в хищении 32 млн рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
- Из ОАЭ депортировали двух разыскиваемых по каналам Интерпола россиян
