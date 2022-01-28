Израиль облегчил въезд для вакцинированных «Спутником V» россиян

В сообщении говорится, что послабление сделано для россиян, прошедших вакцинацию в течение последних шести месяцев. Теперь они могут сделать тест на антитела, необходимый для въезда в Израиль, на территории России.

В ведомстве отметили, что признаваться будут только результаты тестов, полученные в одной из признанных лабораторий. Список аккредитованных организаций будет опубликован на сайте Минздрава Израиля.

Ранее директор Совета по туризму Норвегии в России Ольга Филиппенко заявила, что с 26 января в стране отменяется карантин для иностранных туристов, в том числе из России.

