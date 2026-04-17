СМИ: Telegram заработал без VPN и прокси у ряда пользователей

Мессенджер Telegram начал работать у некоторых пользователей в России без ограничений. Об этом пишет портал «Код Дурова».

Изменения заметили пользователи платформы на устройствах на базе Android в ночь на 17 апреля.

«На последних версиях приложения, включая бета-сборки, с позднего вечера 16 апреля корректно работают все функции без прокси и VPN — отправка и получение сообщений, а также загрузка медиа. Для настройки корректной работы в первый раз... может потребоваться несколько перезапусков приложения», - отмечается в публикации.

По данным портала, Android-приложение в разделе настроек указывает на подключение из другой страны, даже если не используется прокси или VPN. Отмечается, что происходящее может быть не связано с действиями регуляторов либо провайдеров. Как указывают эксперты, изменения могли внести в само приложение Telegram.

Ранее СМИ сообщили, что российские власти могут ослабить ограничения работы мессенджера на фоне политических и экономических рисков, связанных с ограничением работы интернета в стране, пишет Ura.ru.

