Экс-президента Мьянмы Вин Мьина освободили из тюрьмы по амнистии

Бывшего президента Мьянмы Вин Мьин освободили по амнистии в соответствии с указом главы государства Мин Аун Хлайна. Об этом сообщает телеканал MRTV.

Согласно документу, помилование распространяется на более 4,5 тысячи заключенных, в том числе отбывавшего наказание в тюрьме Таунгу экс-президента.

Вин Мьин был отстранен от власти военными в 2021 году. Политику предъявили ряд обвинений, в том числе в коррупции, и приговорили его к 12 годам тюрьмы по восьми делам. В 2023-м Вин Мьин был помилован по двум пунктам, срок его заключения сократили до восьми лет.

Между тем президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал 250 осужденных за преступления экстремистской направленности, пишет Ura.ru.

ФОТО: РИА Новости/Евгений Биятов
