Власти Норвегии отменяют карантин для туристов из России
Директор Совета по туризму Норвегии в России Ольга Филиппенко заявила, что с 26 января отменяется карантин для иностранных туристов, в том числе из России, сообщает пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР).
По её словам, изменения касаются как привитых российскими вакцинами, в том числе «Спутник V», так и для не прошедших иммунизацию. При наличии евросертификат о вакцинации достаточно будет зарегистрироваться в системе за 72 часа до приезда, а затем пройти бесплатное тестирование по прилёте.
Для тех, кто прививку не сделал, кроме регистрации за 72 часов до прилёта, нужно будет сдать ПЦР-тест или тест на антиген за 24 часа до въезда в Норвегии, а после пересечения границы пройти экспресс-тестирование.
Ранее исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе заявила, что из-за снегопада в аэропорте Стамбула застряли полторы тысячи россиян.
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