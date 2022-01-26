Власти Норвегии отменяют карантин для туристов из России

По её словам, изменения касаются как привитых российскими вакцинами, в том числе «Спутник V», так и для не прошедших иммунизацию. При наличии евросертификат о вакцинации достаточно будет зарегистрироваться в системе за 72 часа до приезда, а затем пройти бесплатное тестирование по прилёте.

Для тех, кто прививку не сделал, кроме регистрации за 72 часов до прилёта, нужно будет сдать ПЦР-тест или тест на антиген за 24 часа до въезда в Норвегии, а после пересечения границы пройти экспресс-тестирование.

Ранее исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе заявила, что из-за снегопада в аэропорте Стамбула застряли полторы тысячи россиян.

