Баста и Гуф выпустили новый совместный альбом

Рэперы Баста (Василий Вакуленко) и Гуф (Алексей Долматов) выпустили второй совместный альбом «Баста/Гуф 2026». Об этом сообщает портал «ИнтерМедиа».

Премьера пластинки состоялась 17 апреля. Первый совместный релиз артистов был выпущен в 2010 году.

Отмечается, что первая демо-запись для нового альбома появилась еще в 2021 году. Музыканты планировали включить в релиз семь треков, однако в процессе работы их количество увеличилось до 14.

По словам Басты, он хотел сделать «сырую, трогательную картину», чтобы новый альбом звучал с ностальгией. Рэпер назвал релиз «чистой терапией», отметив, что на пластинке представлены два разных музыкальных взгляда.

В свою очередь, Гуф поделился, что артисты во время работы над материалом не старались попасть в какое-либо течение. Как отметил рэпер, «делали как делали — и получилось».

Между тем группа «Мураками» выпустила новый альбом «Невеста хочет домой», пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

