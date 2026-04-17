В РФ наличный денежный оборот в 2025 году снизился на 3,4%
Наличный денежный оборот в России в прошлом году снизился на 3,4%. Об этом говорится в сообщении Центробанка.
Ситуация связана с ростом популярности безналичных платежей.
«По данным Банка России, в кассы и банкоматы банков поступило 61,2 триллиона рублей, выдано 64,5 триллиона рублей», - указали в регуляторе.
Операции с «живыми» деньгами преимущественно совершали граждане, однако они реже расплачивались наличными за товары или услуги. В 2025 году было проведено на 6,7 трлн рублей меньше - на 16% ниже - таких операций год к году.
При этом приток наличных на счета физических лиц сократился почти на 21% и составил 11,7 трлн рублей. Снятие и внесение денег через банкоматы практически сохранилось на уровне предыдущего года и достигло 76,2 трлн рублей, или 60% от оборота.
Ранее в ЦБ допустили, что рост объема наличных в обращении в марте 2026 года может быть связан с отключениями мобильного интернета, пишет Ura.ru.
- В РФ наличный денежный оборот в 2025 году снизился на 3,4%
