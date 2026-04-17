Космические аппараты вывели на целевую орбиту после пуска в интересах Минобороны

Запущенные в интересах Минобороны космические аппараты вывели на целевую орбиту и приняли на управление наземными средствами космических войск Воздушно-космических сил РФ. Об этом говорится в сообщении оборонного ведомства.

В пятницу с космодрома Плесецк запустили ракету-носитель среднего класса «Союз-2.1б» с космическими аппаратами, пишет RT.

«В расчетное время космические аппараты выведены на целевую орбиту и приняты на управление наземными средствами космических войск ВКС», - отметили в Минобороны.

С аппаратами установили устойчивую телеметрическую связь. Бортовые системы устройств функционируют штатно.

