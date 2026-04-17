Младенческая смертность впервые снизилась до абсолютного минимума в истории РФ
17 апреля 202611:52
Показатель младенческой смертности в России упал до абсолютного минимума. Об этом заявил президент Владимир Путин в приветствии участникам расширенного заседания коллегии Минздрава, сообщает РИА Новости.
Послание зачитала вице-премьер Татьяна Голикова, отмечает RT.
«Впервые показатель младенческой смертности снизился до абсолютного минимума в истории нашей страны», - указал глава государства.
Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко рассказал, что младенческая смертность упала до исторического минимума, в 2025 году этот показатель составил 3,6 промилле.
