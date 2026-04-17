Росавиация: Оснований для полного запрета на пауэрбанки в самолетах нет
Оснований для полного запрета на провоз пауэрбанков в самолетах нет. Об этом заявили в пресс-службе Росавиации.
Ранее стало известно, что комиссия Уральского МТУ ведомства предложила Минтрансу проработать вопрос о запрете использования пауэрбанков в самолетах.
Как отметили в федеральной службе, мнение комиссии носит рекомендательный характер, и оснований для полного запрета на устройства сегодня нет.
Росавиация подчеркнула, что уже действуют ограничения на провоз пауэрбанков. Они определяются международными требованиями по безопасной перевозке опасных грузов и правилами авиаперевозчиков.
- Экс-президента Мьянмы Вин Мьина освободили из тюрьмы по амнистии
- Космические аппараты вывели на целевую орбиту после пуска в интересах Минобороны
- От «Призрака» до Сокурова: Главные сюрпризы и интриги ММКФ
- В Кузбассе горняков эвакуируют из шахты «Талдинская-Кыргайская»
- Telegram за четверг заблокировал 104 тысячи групп и каналов
- В Ярославле в ДТП с автобусом пострадали 11 человек
- Осужденного по ложному обвинению внучки пенсионера депортировали из РФ в Казахстан
- «Колокол революции!»: Ответ Кремля обратившейся к Путину Боне взорвал соцсети
- Миронов призвал решать вопрос с перекупщиками билетов на уровне законодательства