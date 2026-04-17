Росавиация: Оснований для полного запрета на пауэрбанки в самолетах нет

Оснований для полного запрета на провоз пауэрбанков в самолетах нет. Об этом заявили в пресс-службе Росавиации.

Ранее стало известно, что комиссия Уральского МТУ ведомства предложила Минтрансу проработать вопрос о запрете использования пауэрбанков в самолетах.

Как отметили в федеральной службе, мнение комиссии носит рекомендательный характер, и оснований для полного запрета на устройства сегодня нет.

Росавиация подчеркнула, что уже действуют ограничения на провоз пауэрбанков. Они определяются международными требованиями по безопасной перевозке опасных грузов и правилами авиаперевозчиков.

