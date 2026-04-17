Вассерман призвал ограничить или ликвидировать Роскомнадзор
Депутат Госдумы Анатолий Вассерман призвал ограничить или ликвидировать Роскомнадзор. Об этом он заявил в интервью радио Sputnik.
«Я знаю по меньшей мере одно место, которое надо ограничить, а если удастся, то и вообще ликвидировать. Это Роскомнадзор. Точнее, не само это ведомство, а та интерпретация законов о защите интернета, которую это ведомство проповедует», - отметил парламентарий.
Вассерман выразил надежду, что до конца своих полномочий инициирует в Госдуме доработку закона «так, чтобы нынешняя его интерпретация оказалась невозможной».
Ранее Анатолий Вассерман в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил, что в российские школы необходимо вернуть предмет «Логика», так как он облегчает изучение других дисциплин.
Горячие новости
- Баста и Гуф выпустили новый совместный альбом
- Младенческая смертность впервые снизилась до абсолютного минимума в истории РФ
- Вассерман призвал ограничить или ликвидировать Роскомнадзор
- В РФ наличный денежный оборот в 2025 году снизился на 3,4%
- СМИ: Telegram заработал без VPN и прокси у ряда пользователей
- «Закроются многие»: Что ждет российский гостиничный бизнес в 2026 году
- Росавиация: Оснований для полного запрета на пауэрбанки в самолетах нет
- Экс-президента Мьянмы Вин Мьина освободили из тюрьмы по амнистии
- Космические аппараты вывели на целевую орбиту после пуска в интересах Минобороны
- От «Призрака» до Сокурова: Главные сюрпризы и интриги ММКФ