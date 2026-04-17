Депутат Госдумы Анатолий Вассерман призвал ограничить или ликвидировать Роскомнадзор. Об этом он заявил в интервью радио Sputnik.

«Я знаю по меньшей мере одно место, которое надо ограничить, а если удастся, то и вообще ликвидировать. Это Роскомнадзор. Точнее, не само это ведомство, а та интерпретация законов о защите интернета, которую это ведомство проповедует», - отметил парламентарий.

Вассерман выразил надежду, что до конца своих полномочий инициирует в Госдуме доработку закона «так, чтобы нынешняя его интерпретация оказалась невозможной».

Ранее Анатолий Вассерман в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил, что в российские школы необходимо вернуть предмет «Логика», так как он облегчает изучение других дисциплин.

