Куба отменила вакцинные сертификаты и тесты для организованных групп российских туристов

«При въезде на Кубу у российских туристов больше будут требовать никаких документов, подтверждающих отсутствие ковида. Также не будет и никаких тестов в отелях при заселении и во время отдыха», - цитирует АТОР ТАСС.

Решение принято в связи с улучшением эпидемиологической ситуации на Кубе и высоким (более 90%) уровнем вакцинации местного населения, пояснили в посольстве Кубы в Москве.

Индивидуальным российским туристам по-прежнему необходимо предоставлять для въезда на Кубу электронную форму D'Viajeros с паспортными данными путешественника, датой и номером рейса, данными о багаже, аэропортом прилета, сертификатом о вакцинации или ПЦР-тесте на коронавирус, а также контактной информацией и местом жительства на Кубе, а также сведениями о наличии симптомов COVID-19 за последние 15 дней.

