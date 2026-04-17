«Закроются многие»: Что ждет российский гостиничный бизнес в 2026 году
Вадим Прасов раскрыл НСН, что первый квартал 2026 года уже показал неудовлетворительную загрузку по отелям даже в традиционно популярных городах России.
Придется подготовиться к тому, что 2026-2027 года будут сложными для отельного бизнеса, и какая-то часть номерного фонда действительно закроется. Об этом в беседе с НСН рассказал вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Вадим Прасов.
В первом квартале 2026 года в России было ликвидировано 1,08 тысяч компаний, предоставляющих гостиничные услуги. Значение увеличилось на 16,3% год к году, хотя ранее снижалось, пишет «Коммерсант». Среди причин называют сокращение мер господдержки отрасли и общее охлаждение рынка внутреннего туризма. Прасов назвал это «тревожным звоночком».
«2026 год - не простой для гостиничного бизнеса. Я предполагаю, что здесь есть банально технические моменты. Юридические лица могут закрываться, когда, например, закончился договор аренды гостиницы. Сейчас выросла и налоговая нагрузка, НДС появился на упрощенке, увеличилась ставка турналогов в тех регионах, где он взимается. Так что, я предполагаю, большинство этих закрытых юрлиц касаются малых отелей, но тем не менее это неприятный звоночек, и правительству стоит анализировать причины. Я думаю, что 2026-2027 года будут довольно сложными. Нужно подготовиться, что какая-то часть индустрии будет закрываться. Но, надо понимать, что не каждое закрытие юрлица означает закрытие бизнеса», - пояснил он.
Также Прасов отметил, что загрузка отелей по первому кварталу этого года была негативной, на что повлияло несколько факторов. Что касается прогнозов по дефициту номерного фонда, то, по его словам, это происходит ситуативно.
«Дефицит номерного фонда ситуативно может возникать где угодно. Например, в каком-то городе на два дня, если проходит крупное мероприятие, либо в пик сезона в отелях Черноморского побережья. Но в целом загрузка в первом квартале 2026 года практически нигде не радовала, и даже традиционные локации, такие как Москва, Санкт-Петербург и Казань, показали просадку рынка. Я думаю, прежде всего это связано с экономической ситуацией - граждане экономят. Плюс отчасти сказался ближневосточный конфликт, потому что в упомянутые города был стабильный поток иностранных гостей», - подытожил он.
Ранее вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян заявил НСН, что сочинские отельеры «задрали» цены, но если в прошлом году майские праздники спасли анапские туристы, то в этом сезоне курорт потеряет значительную часть турпотока.
