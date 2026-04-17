Придется подготовиться к тому, что 2026-2027 года будут сложными для отельного бизнеса, и какая-то часть номерного фонда действительно закроется. Об этом в беседе с НСН рассказал вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Вадим Прасов.

В первом квартале 2026 года в России было ликвидировано 1,08 тысяч компаний, предоставляющих гостиничные услуги. Значение увеличилось на 16,3% год к году, хотя ранее снижалось, пишет «Коммерсант». Среди причин называют сокращение мер господдержки отрасли и общее охлаждение рынка внутреннего туризма. Прасов назвал это «тревожным звоночком».

«2026 год - не простой для гостиничного бизнеса. Я предполагаю, что здесь есть банально технические моменты. Юридические лица могут закрываться, когда, например, закончился договор аренды гостиницы. Сейчас выросла и налоговая нагрузка, НДС появился на упрощенке, увеличилась ставка турналогов в тех регионах, где он взимается. Так что, я предполагаю, большинство этих закрытых юрлиц касаются малых отелей, но тем не менее это неприятный звоночек, и правительству стоит анализировать причины. Я думаю, что 2026-2027 года будут довольно сложными. Нужно подготовиться, что какая-то часть индустрии будет закрываться. Но, надо понимать, что не каждое закрытие юрлица означает закрытие бизнеса», - пояснил он.