Иран готов упростить выдачу виз для российских туристов
Иран готов упросить выдачу виз для туристов из России, сообщают «Известия» со ссылкой на посла республики в Москве Казема Джалали.
По его словам, число путешественников из РФ в Иран в прошлом году увеличилось в четыре раза по сравнению с 2021 годом. Как отметил дипломат, эти показатели не соответствуют возможностям двух стран.
«Упрощение выдачи виз для групповых туристических поездок — одно из дел на повестке, которым в настоящий момент занимается посольство. Наряду с этим мы готовы на взаимной основе упростить и индивидуальные визы для туристов», — подчеркнул Джалали.
Ранее президент России Владимир Путин обсудил с президентом Ирана Ибрахимом Раиси вопросы российско-иранской повестки. Лидерами была дана позитивная оценка налаженной тесной координации в рамках Астанинского процесса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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