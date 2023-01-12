Иран готов упростить выдачу виз для российских туристов

По его словам, число путешественников из РФ в Иран в прошлом году увеличилось в четыре раза по сравнению с 2021 годом. Как отметил дипломат, эти показатели не соответствуют возможностям двух стран.

«Упрощение выдачи виз для групповых туристических поездок — одно из дел на повестке, которым в настоящий момент занимается посольство. Наряду с этим мы готовы на взаимной основе упростить и индивидуальные визы для туристов», — подчеркнул Джалали.

Ранее президент России Владимир Путин обсудил с президентом Ирана Ибрахимом Раиси вопросы российско-иранской повестки. Лидерами была дана позитивная оценка налаженной тесной координации в рамках Астанинского процесса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

