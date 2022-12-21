Bloomberg: Россия и Иран вложат миллиарды в новый торговый путь
Россия и Иран приступили к строительству нового трансконтинентального торгового маршрута, протяжённостью три тысячи километров, сообщает Bloomberg.
По информации агентства, в рамках этой работы Москва расширяет судоходные каналы на Волге, а Тегеран — железнодорожный путь до порта Чабахар. В итоге удастся не только сократить существующие маршруты в обход Европы и через Суэцкий канал, но и избежать вмешательства объявивших о санкциях западных стран на «тысячи километров».
Уточняется, что новый торговый путь проходит через Волгу, Азовское и Каспийское моря. По оценкам экспертов, РФ и Ирану потратят на этот проект до 25 млрд долларов.
Также в Bloomberg сослались на данные отслеживания судов, которые показывают, что десятки российских и иранских судов уже курсируют по новому пути.
Ранее замглавы министерства промышленности, рудников и торговли Ирана Манучехр Мантеги заявил, что Россия и Иран обсуждают совместное производство самолётов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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