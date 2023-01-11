Путин обсудил с Раиси вопросы российско-иранской повестки
Президент России Владимир Путин обсудил с президентом Ирана Ибрахимом Раиси вопросы российско-иранской повестки, сообщает пресс-служба Кремля.
Отмечается, что президенты поддержали последовательную реализацию взаимовыгодных проектов в энергетической и транспортно-логистической сферах.
Также лидерами была дана позитивная оценка налаженной тесной координации в рамках Астанинского процесса.
Ранее Евросоюз призвал Иран не оказывать России военную поддержку и пообещал «отвечать на все действия» по поддержке спецоперации РФ на Украине. В частности, Совет ЕС по Ирану предостерегает Тегеран от поставок Москве любых новых видов оружия, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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