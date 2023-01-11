Путин обсудил с Раиси вопросы российско-иранской повестки

Президент России Владимир Путин обсудил с президентом Ирана Ибрахимом Раиси вопросы российско-иранской повестки, сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что президенты поддержали последовательную реализацию взаимовыгодных проектов в энергетической и транспортно-логистической сферах.

Также лидерами была дана позитивная оценка налаженной тесной координации в рамках Астанинского процесса.

Ранее Евросоюз призвал Иран не оказывать России военную поддержку и пообещал «отвечать на все действия» по поддержке спецоперации РФ на Украине. В частности, Совет ЕС по Ирану предостерегает Тегеран от поставок Москве любых новых видов оружия, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Пресс-служба Кремля
ТЕГИ:Владимир ПутинИран
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры