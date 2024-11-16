Грядет отмена? Турецкие отельеры поспорили о вреде «все включено»
Некоторые представители туристического бизнеса в Турции считают, что система «все включено» в отелях страны плохо влияет на раскрытие туристического потенциала республики.
В Турции уже давно говорят о возможной отмене системы «Аll inclusive» в отелях. Некоторые турецкие бизнесмены называют ее невыгодной из-за больших расходов на пищевые отходы, оставленные туристами в ресторанах. При этом другие специалисты считают, что «все включено» негативно отражается на туристическом потенциале Турции.
ВЫКЛЮЧИТЬ «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»!
Большая популярность системы «все включено» в турецких отелях привела к тому, что туристы постоянно едят и почти не выходят из гостиниц. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на президента Ассоциации малых отельеров Турции Эртана Устаоглу. Он напомнил, что это вредно для здоровья отдыхающих. При этом специалист подчеркнул, что система «все включено» мешает раскрытию туристического потенциала Турции.
В связи с этим Устаоглу предложил организовать в больших отелях работу лишь нескольких маленьких ресторанов с разнообразным меню, чтобы туристы чаще выходили из гостиниц.
«А то утром, днем и ночью, с подносами, как на промышленном объекте. Думаю, мы не потеряем от этого (отмены системы "все включено" – прим. НСН). Будет разнообразие, в том числе по цене», - добавил он.
Представители туристического бизнеса Турции неоднократно призывали пересмотреть популярную в отелях республики систему «Аll inclusive» («все включено»). Так, например, председатель ассоциации отельеров и менеджеров Средиземноморья Каан Кавалоглу предлагал перейти на формат, когда туристы выбирают только нужные им опции. В качестве примера он привел вариант выбора отдыха в гостинице «без алкоголя», передает издание «Turizm Gazetesi».
При этом представители Российского союза туриндустрии (РСТ) считают, что в Турции отдыхать в отеле и питаться по системе «все включено» более выгодно, чем в ресторанах за его пределами, ведь за последние два года цены там увеличились в более чем в пять раз из-за инфляции.
ДОРОГИЕ ОТХОДЫ
Разговоры о «неполноценности» системы «все включено» в Турции идут еще с 2020 года. Тогда во время открытия отелей после пандемии гостям в ресторанах стали подавать еду порционно, чтобы избежать многочисленных контактов между гостями в том числе в очередях, которые часто образуются в гостиничных столовых к тем или иным блюдам. Тогда турецкие отельеры увидели выгоду в том, что гости берут лишь несколько ограниченных порций еды, а не накладывают по привычке все подряд, а потом не доедают, и много продуктов приходится просто выкидывать.
В октябре 2024 года «Комсомольская правда» сообщила, что в Турции все же решили сократить количество отелей, работающих по системе «все включено». По информации издания, это связано как раз с большим количеством недоеденной туристами еды. Сообщалось, что в турецких отелях ежедневно выбрасывается от 200 до 400 граммов еды после каждого туриста. Пищевые отходы в таких гостиницах обходятся в $1,5 млрд в год.
На фоне этого отельеры предложили сделать так, чтобы турист платил только за то, что действительно ест. Среди других мер также призывали сократить размеры тарелок.
Однако вице-президент Российского союза индустрии (РСТ) Дмитрий Горин заверил, что систему «все включено» в турецких отелях не отменят.
«Отмены и сокращения "все включено" не будет в организованном пакетном туре», - приводит его слова RT.
Горин рассказал, что в 2024 году поток туристов составил 6,7 млн, в 2025-м ожидается 7,5 млн отдыхающих. На Турцию в выездном туризме приходится 60%, добавил он.
До этого советник мэра Антальи по туризму Осман Айык заявил, что полный отказ от системы «все включено» в отелях Турции маловероятен, но возможно появление вариаций ввиду различных требований туристов и выросших цен на отдых, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Ранее генеральный директор компании «Арт-Тур» Дмитрий Арутюнов в пресс-центре НСН сообщил, что наиболее бюджетным крупным зарубежным городом для встречи Нового года можно назвать Стамбул, где четырехзвездочный отель на пять ночей с вылетом 30 декабря обойдется от 88 тысяч рублей.
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