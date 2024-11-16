Грядет отмена? Турецкие отельеры поспорили о вреде «все включено»

ВЫКЛЮЧИТЬ «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»!

Большая популярность системы «все включено» в турецких отелях привела к тому, что туристы постоянно едят и почти не выходят из гостиниц. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на президента Ассоциации малых отельеров Турции Эртана Устаоглу. Он напомнил, что это вредно для здоровья отдыхающих. При этом специалист подчеркнул, что система «все включено» мешает раскрытию туристического потенциала Турции.

В связи с этим Устаоглу предложил организовать в больших отелях работу лишь нескольких маленьких ресторанов с разнообразным меню, чтобы туристы чаще выходили из гостиниц.

«А то утром, днем и ночью, с подносами, как на промышленном объекте. Думаю, мы не потеряем от этого (отмены системы "все включено" – прим. НСН). Будет разнообразие, в том числе по цене», - добавил он.