«Урал, Адыгея и Алтай»: Названы самые дешевые горнолыжные курорты России
Самым дешевым направлением для горнолыжного отдыха сейчас является комплекс «Аджигардак» на Южном Урале, рассказали в МТС Travel.
Средняя цена размещения в близлежащем городе Аша составляет 2,5 тысячи рублей за сутки.
На втором месте по доступности расположился горнолыжный комплекс «Лаго-Наки» в Адыгее. Остановиться в отеле неподалеку от комплекса можно за 4,2 тысячи за сутки в сезон, который начинается в середине декабря. Помимо горнолыжных развлечений в «Лаго-Наки» есть термальные источники, отмечает «Газета.Ru».
Топ-3 бюджетных направлений для горнолыжного отдыха замыкает город Белокуриха в Алтайском крае с одноименным горнолыжным комплексом. Жилье в сезон обойдется отдыхающим в среднем в 6,3 тысячи рублей. В Белокурихе работают пять горнолыжных курортов — «Мишина гора», «Благодать», «Шаманка», «Яковка» и «Лесная сказка».
Ранее PR-директор сервиса путешествий МТС Travel Анастасия Самойлова в пресс-центре НСН заявила, что россиянам, которые выбирают для себя Сочи в качестве горнолыжного направления, стоит поторопиться с бронированием отелей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru