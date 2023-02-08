«Групповой Китай»: В отрасли назвали три способа привлечь туристов в Россию

Упрощенный визовый режим, транспортная доступность и удобные платежные решения позволят сдвинуть въездной туризм с мертвой точки, заявил вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин в беседе с НСН.

Свыше 200 тысяч иностранных туристов посетили Россию в прошлом году, что на 28,8% меньше, чем годом ранее. Об этом свидетельствует статистика Погранслужбы ФСБ РФ. Отмечается, что больше всего туристов приехали в Россию из Германии - 25,3 тысячи, (на 33,4% меньше, чем годом ранее). Второе место заняла Турция - 22,6 тысячи. Из Ирана приехали 14,6 тысяч туристов, что в 25 раз больше, чем в 2021 году. Горин описал уровень нынешнего въездного туризма «статистической погрешностью».



«За последний год произошло падение на 96% туристических поездок по сравнению, например, с 2019 годом. Въезд фактически на уровне статистической погрешности. Если говорить о прогнозах на 2023 год, здесь много факторов, которые влияют на развитие туризма – безвизовый или упрощенный визовый режим, который сейчас не работает, также транспортная доступность, третий фактор – платежные карты, возможность пользоваться здесь удобными решениями. Чтобы привлечь туристов, нужно решить эти три вопроса», - отметил он.