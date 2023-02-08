«Групповой Китай»: В отрасли назвали три способа привлечь туристов в Россию
Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин сказал НСН, что безвизовые поездки туристов из Китая составляли 50% от въездного туризма России до пандемии.
Упрощенный визовый режим, транспортная доступность и удобные платежные решения позволят сдвинуть въездной туризм с мертвой точки, заявил вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин в беседе с НСН.
Свыше 200 тысяч иностранных туристов посетили Россию в прошлом году, что на 28,8% меньше, чем годом ранее. Об этом свидетельствует статистика Погранслужбы ФСБ РФ. Отмечается, что больше всего туристов приехали в Россию из Германии - 25,3 тысячи, (на 33,4% меньше, чем годом ранее). Второе место заняла Турция - 22,6 тысячи. Из Ирана приехали 14,6 тысяч туристов, что в 25 раз больше, чем в 2021 году. Горин описал уровень нынешнего въездного туризма «статистической погрешностью».
«За последний год произошло падение на 96% туристических поездок по сравнению, например, с 2019 годом. Въезд фактически на уровне статистической погрешности. Если говорить о прогнозах на 2023 год, здесь много факторов, которые влияют на развитие туризма – безвизовый или упрощенный визовый режим, который сейчас не работает, также транспортная доступность, третий фактор – платежные карты, возможность пользоваться здесь удобными решениями. Чтобы привлечь туристов, нужно решить эти три вопроса», - отметил он.
Собеседник НСН также сообщил, что отрасли очень не хватает туристов из Китая, на которых приходилась половина всех поездок.
«По статистике прошлого года, нельзя говорить о туристическом потоке, есть только потенциальный спрос у ряда рынков. Прежде всего, мы ждем открытия групповых безвизовых поездок с Китаем, именно эта страна составляла не менее 50% доли всех въездов в 2019 году, тогда Россию посетило полтора миллиона китайских туристов», - рассказал Горин.
Ранее член президиума «Альянса туристических агентств РФ» Алексан Мкртчян в беседе с НСН рассказал, что в 2023 году на фоне закрытой Европы и сложностей с авиасообщением цены на популярные среди россиян направления вырастут до 40%.
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