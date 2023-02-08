Въездной туризм в Россию сократился почти на 30% в 2022 году

Отмечается, что больше всего туристов приехали в Россию из Германии - 25,3 тысячи, что на 33,4% меньше, чем годом ранее. Второе место заняла Турция - 22,6 тысячи. Из Ирана приехали 14,6 тысяч туристов, что в 25 раз больше, чем в 2021 году.

При этом в первую пятерку также вошли туристы из Казахстана и Кубы. Далее следуют туристы из Узбекистана, Киргизии, Индии, США и Армении.

Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что регион в 2022 году посетили 3,3 млн туристов, отмечает НСН.

