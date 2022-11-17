Госдума продлила в I чтении эксперимент по курортному сбору
Госдума приняла в первом чтении проект, продлевающий срок проведения эксперимента по взиманию курортного сбора до 1 января 2028 года.
Сейчас такой эксперимент с 1 мая 2018 года до 1 января 2023 года может проводиться в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. Размер курортного сбора должен превышать 100 рублей.
Пока эксперимент проводится лишь в трех регионах.
Правительство РФ, как сообщает РИА Новости, поддерживает законопроект, но считает, что эксперимент должен быть продлен только до 1 января 2025 года. Кабмин также предлагает распространить его на Санкт-Петербург и федеральную территорию «Сириус».
Вице-президент объединения «Опора России» и гендиректор компании «Конструктор путешествий» Алексей Кожевников в пресс-центре НСН призвал отменить курортный сбор.
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