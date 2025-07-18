В Геленджике приземлился первый с 2022 года пассажирский самолет

Речь идёт о самолёте Airbus A321 авиакомпании «Аэрофлот», который вылетел из Москвы. По традиции, лайнер встретили водной аркой.

Кондратьев отметил, что теперь в Краснодарском крае работают две воздушные гавани.

«Для курортного региона с таким огромным турпотоком это очень важно. Гости могут строить новые маршруты. Логистика значительно упрощается», - написал он.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что правительство дополнительно направит ещё более шести млрд рублей на поддержку аэропортов в центральных и южных регионах страны, чья работа была ограничена после начала спецоперации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».