В Геленджике приземлился первый с 2022 года пассажирский самолет

Первый с 2022 года пассажирский самолёт приземлился в аэропорту Геленджика. Обэтом в своём Telegram-канале заявил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Авиакомпания S7 будет летать в Геленджик из Москвы и Новосибирска

Речь идёт о самолёте Airbus A321 авиакомпании «Аэрофлот», который вылетел из Москвы. По традиции, лайнер встретили водной аркой.

Кондратьев отметил, что теперь в Краснодарском крае работают две воздушные гавани.

«Для курортного региона с таким огромным турпотоком это очень важно. Гости могут строить новые маршруты. Логистика значительно упрощается», - написал он.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что правительство дополнительно направит ещё более шести млрд рублей на поддержку аэропортов в центральных и южных регионах страны, чья работа была ограничена после начала спецоперации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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