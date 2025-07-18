В Геленджике приземлился первый с 2022 года пассажирский самолет
Первый с 2022 года пассажирский самолёт приземлился в аэропорту Геленджика. Обэтом в своём Telegram-канале заявил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.
Речь идёт о самолёте Airbus A321 авиакомпании «Аэрофлот», который вылетел из Москвы. По традиции, лайнер встретили водной аркой.
Кондратьев отметил, что теперь в Краснодарском крае работают две воздушные гавани.
«Для курортного региона с таким огромным турпотоком это очень важно. Гости могут строить новые маршруты. Логистика значительно упрощается», - написал он.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что правительство дополнительно направит ещё более шести млрд рублей на поддержку аэропортов в центральных и южных регионах страны, чья работа была ограничена после начала спецоперации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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