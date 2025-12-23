АТОР: Турпоток в Крым за год вырос почти на 70%
Динамика внутреннего туризма оказалась по итогу году ниже ожиданий, однако Крым нарастил турпоток на 68%, заявила в пресс-центре НСН Майя Ломидзе.
В Крым направились те туристы, которые не смогли отдохнуть в Анапе, рассказала в пресс-центре НСН исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
«Динамика внутреннего туризма оказалась по итогу году ниже ожиданий. В начале сезона ожидался прирост порядка 10-15%. Однако лидирующие направления такую динамику не показали. Абсолютным рекордсменом на внутреннем рынке стал Крым, показавший прирост турпотока порядка 68%. Это неповторимая динамика. Ни один регион такого прироста не показал. Это произошло, несмотря на сложности с логистикой. Большую часть анапского потока принял Крым. Также наши аналитика говорят о том, что такую популярность у туристов Крым заработал благодаря ценам. Крым был одним из немногих направлений в нашей стране, которое либо не повысило цены по сравнению с прошлым годом, либо повысило в пределах 10%», — сказала собеседница НСН.
Ранее генеральный директор Tez Tour Воскан Арзуманов рассказал НСН, что только 5% туристов в России выбирают «одиночный» отдых, они едут в санатории или тусовочные места.
