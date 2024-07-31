«Срочно и завтра»: Кому выгодно динамическое ценообразование авиабилетов

«Авиакомпании пытаются переложить свои растущие издержки на потребителей. Еще один фактор - это динамическое ценообразование. Авиакомпании стали отслеживать спрос и предложение и в ситуации, когда спрос становится высоким, повышаются и цены на билет. Есть пассажиры, которым нужно лететь срочно, завтра, и они готовы платить больше. На них авиакомпании зарабатывают. А люди, которые четко понимают, когда они могут лететь и заранее запланировать поездку, могут купить билет чуть дешевле. Но если ограничить такое ценообразование, то получится так, что билетов вообще не окажется в продаже. При этом в сентябре билеты уже подешевеют», - пообещал Пантелеев.

Ранее гендиректор Ассоциации гражданской авиации «Аэропорт», член Общественного совета при Ространснадзоре Виктор Горбачев заявил НСН, что авиакомпании повышают цены на билеты из-за более дорогого топлива и обслуживания, а также на фоне сезонного спроса, но бороться с этим на уровне ФАС сегодня бессмысленно.

