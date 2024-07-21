Минтранс: Поднят вопрос о повышении аэронавигационного сбора авиабилетов
В Министерстве транспорта России подняли вопрос о повышении аэронавигационного сбора для авиакомпаний, сообщает «Интерфакс».
Полученные средства будут направлены на капитальный ремонт региональных аэропортов. При этом окончательное решение в настоящий момент не принято.
Как заявил глава Минтранса Роман Старовойт, данные меры не приведут к значительному подорожанию авиабилетов. При создании таких сборов их сумма будет незначительна.
Ранее Росавиация заявила, что ставка аэронавигационных сборов может вырасти на 150 рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru