Минтранс: Поднят вопрос о повышении аэронавигационного сбора авиабилетов

Полученные средства будут направлены на капитальный ремонт региональных аэропортов. При этом окончательное решение в настоящий момент не принято.

Как заявил глава Минтранса Роман Старовойт, данные меры не приведут к значительному подорожанию авиабилетов. При создании таких сборов их сумма будет незначительна.

Ранее Росавиация заявила, что ставка аэронавигационных сборов может вырасти на 150 рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

