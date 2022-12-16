Гендиректор туроператора АРТ-ТУР назвал направление №1 среди россиян

Роль ОАЭ и Ближнего Востока крайне увеличилась за 2022 год, только из Москвы в Дубай вылетает по 20 рейсов в день, отметил в эфире НСН Дмитрий Арутюнов. 

Турция стала направлением №1 среди россиян в 2022 году, она не только приняла большое количество туристов, но и взяла на себя роль некоего хаба, рассказал основатель и гендиректор туроператора АРТ-ТУР Дмитрий Арутюнов в пресс-центре НСН.

Названы самые популярные туристические направления 2022 года

«Есть некое искажение статистики Росстата, это связано с тем, что в этом году у нас прямыми рейсами Россия была соединена не с большим количеством стран. Многие направления, в том числе Турция и Дубай, рассматривались как некий хаб. Абхазия стоит на первом месте не потому что все наши жители Крайнего Севера решили поехать отдохнуть в Гагры. Обычно данные Росстата базируются на пересечении государственной границы. Но очень четко указано, что направление номер один этого года – это Турция. Она не только приняла большое количество туристов, а это больше, чем 2,5 млн за этот год… Стамбул и Анталья взяли на себя роль некоего хаба. Очень много направлений, которые не попадают в эту статистику: если человек летит в Мексику через Стамбул, то Росстат не видит, что этот турист летит в Мексику», - сказал Арутюнов.

Он отметил, что роль ОАЭ и Ближнего Востока крайне увеличилась за 2022 год для российских туристов.

«Безусловно, увеличилась роль Эмиратов и Ближнего Востока в целом. Если посмотреть на количество рейсов, только из Москвы в Дубай вылетает по 20 рейсов в день. А еще есть прямые рейсы в Маскат, Манаму, Доху… Так что регион освоен перевозчиками. Надо отметить и роль Таиланда: он позже появился в продаже, но семимильными темпами догоняет. Таиланд – одно из самых дефицитных направлений среди доступных на Новый год. Практически все отели распроданы!», - указал собеседник НСН.

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Кроме того, гендиректор АРТ-ТУР подчеркнул, что вскоре в статистике популярных направлений может появиться и Эфиопия, так как их перевозчик стал летать в Россию.

«Зарубежные направления становятся популярными «Куда появился прямой рейс – туда и летим». У нас так и Сербия появилась – Air Serbia стала проводником в зарубежные страны. Наверняка в статистике появится Эфиопия, потому что и их перевозчик стал к нам летать. Есть прямой рейс в Алжир, который, кстати, летит над Европой: алжирский перевозчик сам выступил гарантом по страховке», - резюмировал Арутюнов.

Ранее советник директора Ассоциации «ТУРПОМОЩЬ» Валерий Коровкин в пресс-центре НСН отметил, что россияне чаще всего за этот год ездили в десять стран, среди которых Турция, Эстония, ОАЭ, Финляндия и Грузия.

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