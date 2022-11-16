Названы самые популярные туристические направления 2022 года

Аналитики Международной исследовательской компании Forward Keys назвали самые популярные туристические направления 2022 года. Об этом сообщает АТОР.

Список составлен на основе данных о продажах авиабилетов с 1 января по 18 октября, эксперты сравнили предварительные итоги 2022 года с турпотоком в доковидном 2019-м.

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Лидером по динамике роста турпотока стала Доминикана (по итогам года она примет на пять процентов больше отдыхающих, чем в 2019-м). Также в топ-10 вошли Турция, Коста-Рика, Ямайка, Пакистан, Бангладеш, Греция, Египет, Португалия и ОАЭ.

Аналитики отмечают активный рост интереса к пляжному отдыху. Вместе с тем деловые поездки и городской туризм, напротив, ощутимо отстают от допандемийных показателей.

Ранее сервис Travelata назвал самые популярные направления для зимних путешествий у россиян. На первом месте оказались поездки по России.

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Фото: Соцсети/SHGM
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