Названы самые популярные туристические направления 2022 года

Лидером по динамике роста турпотока стала Доминикана (по итогам года она примет на пять процентов больше отдыхающих, чем в 2019-м). Также в топ-10 вошли Турция, Коста-Рика, Ямайка, Пакистан, Бангладеш, Греция, Египет, Португалия и ОАЭ.

Аналитики отмечают активный рост интереса к пляжному отдыху. Вместе с тем деловые поездки и городской туризм, напротив, ощутимо отстают от допандемийных показателей.

Ранее сервис Travelata назвал самые популярные направления для зимних путешествий у россиян. На первом месте оказались поездки по России.

